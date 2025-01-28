Россиянин напал с ножом на пенсионерку на улице, женщина в больнице

В Арзамасе Нижегородской области прогулка закончилась для 72-летней местной жительницы госпитализацией. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Комсомольском бульваре. Как уточнил собеседник издания, незнакомец внезапно напал на пенсионерку прямо на улице и ударил ее ножом в левый бок. Женщину забрали в больницу, а агрессора задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По неподтвержденным данным, у нападавшего диагностирована шизофрения.

Информация о состоянии пострадавшей отсутствует.

До этого в Самарской области мужчина напал с ножом на жену, которая задержалась в магазине. На допросе полицейских мужчина пояснил, что разозлился на супругу и не совладал с эмоциями.

Ранее на Сахалине Мужчина с ножом требовал отдать ему ребенка из детского сада.