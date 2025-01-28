Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал с ножом на пенсионерку на улице, женщина в больнице

В Арзамасе прохожий внезапно напал на 72-летнюю женщину с ножом
close
Global Look Press

В Арзамасе Нижегородской области прогулка закончилась для 72-летней местной жительницы госпитализацией. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Комсомольском бульваре. Как уточнил собеседник издания, незнакомец внезапно напал на пенсионерку прямо на улице и ударил ее ножом в левый бок. Женщину забрали в больницу, а агрессора задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По неподтвержденным данным, у нападавшего диагностирована шизофрения.

Информация о состоянии пострадавшей отсутствует.

До этого в Самарской области мужчина напал с ножом на жену, которая задержалась в магазине. На допросе полицейских мужчина пояснил, что разозлился на супругу и не совладал с эмоциями.

Ранее на Сахалине Мужчина с ножом требовал отдать ему ребенка из детского сада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами