Неадекватный мужчина с ножом в руках пытался забрать ребенка из садика

На Сахалине мужчина с ножом в руках требовал отдать ему ребенка из детского сада

Мужчина с ножом в руках требовал отдать ему ребенка из детского сада в городе Долинске на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«36-летний житель Долинска был явно не в себе — сотрудники побоялись отпускать с ним малыша. Тогда в ход пошло лезвие, сначала он приставил его к своей шее. Охранник нажал на тревожную кнопку. Агрессор ушел, но снова вернулся, размахивая холодным оружием. Когда услышал, что полиция в пути, — сбежал», — сообщает канал.

На место происшествия прибыли по тревоге сотрудники Росгвардии, вызванные охраной. Они задержали мужчину, обнаружив лезвие в его рукаве.

Сам мужчина в ходе конфликта упоминал, что долгое время находился в заключении. Сейчас мужчина задержан и находится в отделе полиции.

До этого в Новосибирской области 50-летний постоялец дома для престарелых изрезал ножом 69-летнего соседа.

Каким образом в руки нападавшему попало холодное оружие, неизвестно.

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