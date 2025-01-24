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Неадекватный мужчина с ножом в руках пытался забрать ребенка из садика

На Сахалине мужчина с ножом в руках требовал отдать ему ребенка из детского сада
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Shutterstock

Мужчина с ножом в руках требовал отдать ему ребенка из детского сада в городе Долинске на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«36-летний житель Долинска был явно не в себе — сотрудники побоялись отпускать с ним малыша. Тогда в ход пошло лезвие, сначала он приставил его к своей шее. Охранник нажал на тревожную кнопку. Агрессор ушел, но снова вернулся, размахивая холодным оружием. Когда услышал, что полиция в пути, — сбежал», — сообщает канал.

На место происшествия прибыли по тревоге сотрудники Росгвардии, вызванные охраной. Они задержали мужчину, обнаружив лезвие в его рукаве.

Сам мужчина в ходе конфликта упоминал, что долгое время находился в заключении. Сейчас мужчина задержан и находится в отделе полиции.

До этого в Новосибирской области 50-летний постоялец дома для престарелых изрезал ножом 69-летнего соседа.

Каким образом в руки нападавшему попало холодное оружие, неизвестно.

Ранее пьяный пенсионер из Забайкалья избил знакомого гитарой, ножом и топором.

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