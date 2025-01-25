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В Самарской области мужчина напал с ножом на жену, которая задержалась в магазине

Мужчина напал на жену с ножом в Самарской области
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Depositphotos

В Самарской области мужчина ранил ножом жену, задержавшуюся в магазине. Об этом сообщили в полиции региона.

Недавно 34-летняя жительница региона попала в больницу с колото-резаной раной. Полицейские опросили пострадавшую, которая заявила, что ее ранил ножом супруг. По словам женщины, она пришла с ним в гости, а оттуда поехала в магазин за спиртными напитками.

Там она разговорилась продавцом-кассиром и по этой причине задержалась, а когда вернулась обратно, супруги поссорились и решили уйти домой, где конфликт продолжился. В конце концов мужчина схватил кухонный нож и ударил им жену.

Клинок со следами бурого цвета, похожими на кровь, нашелся во время обыска, а 36-летний мужчина был доставлен в отдел полиции. На допросе он признался в содеянном и заявил, что был зол на жену и напал на нее, не сумев совладать со своими эмоциями.

Теперь россиянин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, предстанет перед судом за «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее пенсионер из Белгородской области приревновал жену и избил ее до потери сознания.

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