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Вильфанд заявил, что январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений

Вильфанд: средняя температура в январе в Москве впервые станет положительной
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Январь в Москве станет самым теплым в истории метеонаблюдений, среднемесячная температура впервые станет положительной. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значение принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной», — сказал он.

Накануне Вильфанд предупредил, что в европейской части России в течение следующих десяти лет температура может вырасти в среднем на 2°C в сравнении с показателями конца XX века. Он добавил, что даже при полной эмиссии парниковых газов в атмосферу их накопленная часть не исчезнет быстро: через 30 лет она уменьшится вдвое.

До этого ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев заявил, что Россия нагревается почти втрое быстрее остального мира.

Ранее эколог заявил, что из-за изменения климата миллионы людей могут стать беженцами.

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