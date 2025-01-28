Вильфанд заявил, что январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений

Январь в Москве станет самым теплым в истории метеонаблюдений, среднемесячная температура впервые станет положительной. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значение принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной», — сказал он.

Накануне Вильфанд предупредил, что в европейской части России в течение следующих десяти лет температура может вырасти в среднем на 2°C в сравнении с показателями конца XX века. Он добавил, что даже при полной эмиссии парниковых газов в атмосферу их накопленная часть не исчезнет быстро: через 30 лет она уменьшится вдвое.

До этого ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев заявил, что Россия нагревается почти втрое быстрее остального мира.

Ранее эколог заявил, что из-за изменения климата миллионы людей могут стать беженцами.