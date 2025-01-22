Климатолог: Россия нагревается почти втрое быстрее остального мира

Эта зима в России отличается положительной аномалией: температура воздуха в европейской части страны превышает климатическую норму на 10 градусов. Это связано с изменением климата, но это не значит, что каждый год зимы будут теплыми — более заметно оно будет в долгосрочной перспективе, объяснил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселёв Общественной Службе Новостей.

Высокая температура воздуха зимой — это давно не уникальное явление. Тренд последних десятилетий подтверждает средний рост температуры на фоне глобального потепления, отметил климатолог.

«Над Россией потепление идет примерно в 2,7 раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Так что для нас это заметная вещь», — объяснил он.

Быстрее других регионов Россия нагревается из-за географического положения в зоне средних широт северного полушария. Это единственная часть планеты, где суша по площади превосходит океан, объяснил Киселёв. При этом теплоемкость почвы ниже, чем у воды, вследствие чего возникающий в атмосфере дисбаланс приводит к тому, что температура растет ускоренными темпами.

Но это не означает, что каждая последующая зима будет теплее предыдущей, подчеркнул климатолог. Просто изменение климата люди лучше замечают именно в холодные сезоны, так как летом лишние пару градусов на термометре никого не пугают, а вот зимой — это сразу заметно, объяснил он.

При сохранении тренда эксперты прогнозируют повышение средней температуры на Земле на три градуса, что сильно изменит климатическую систему — от таяния льдов в Антарктике до повышения уровня мирового океана. Для России это в первую очередь таяние многолетней мерзлоты, что создаст сильный парниковый эффект и высвободит могильники. Все это грозит в перспективе негативными последствиями. Помимо этого, будет расти количество природных катаклизмов — засух, штормов, торнадо, отметил климатолог.

«Это целый комплекс, который входит в изменение климата», — заключил Киселёв.

Ранее эколог заявил, что из-за изменения климата миллионы людей могут стать беженцами.