Синоптик предупредил о росте температуры в России в ближайшее десятилетие

Вильфанд: в следующие 10 лет температура в европейской части России будет расти

В европейской части России в течение следующих десяти лет температура может вырасти в среднем на 2°C по сравнению с показателями конца XX века. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока Парижское соглашение не выполняется, то есть не стабилизируется температурный рост, за эти 10 лет содержание парниковых газов не уменьшается», — отметил синоптик.

Он добавил, что даже при полной эмиссии парниковых газов в атмосферу их накопленная часть не исчезнет быстро: через 30 лет она уменьшится вдвое. Кроме того, эксперт сомневается, что порог в 1,5°C по недопущению повышения температуры, который прописан в Парижском соглашении, не будет превышен.

«В большей степени вероятности он будет превышен, дай бог, чтобы на 2 градуса. <…> Нет никаких сомнений, что и зимняя температура будет повышаться», — заключил Вильфанд.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году. Спустя несколько часов после инаугурации на прошлой неделе президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения.

Ранее климатолог сообщил, что Россия нагревается почти втрое быстрее остального мира.