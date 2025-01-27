Бум по продаже гостиниц в Анапе объяснили фейковыми объявлениями

Риелтор Кузьмина: почти все объявления по продаже гостиниц в Анапе – фейковые

В Анапе фиксируют бум по продаже гостиничного бизнеса: количество объявлений в сети постоянно растет. Однако, по мнению анапского риелтора Ольги Кузьминой, большая часть таких предложений – фейковые. На самом деле никто ничего массово не распродает, заверила она в беседе с 360.ru.

«У нас нет массовой продажи гостиничных комплексов. У нас продают то, что давно уже не работает, и связано это со строительством новых комплексов, пятизвездочных отелей», — заявила эксперт, добавив, что эти продажи никак не связаны с разливом мазута и загрязнением пляжей.

Кузьмина заявила, что Анапа «славится фейками» в большей степени, чем продажами, а желающие приобрести гостиничные номера в комплексах всегда могли это сделать, так как предложения на рынке были. Но сейчас массовых продаж нет, как и паники из-за ситуации с экологической катастрофой, заключила риелтор.

До этого сообщалось, что отели и лагеря Анапы готовятся открыть свои двери для туристов летом 2025 года, несмотря на разлив мазута на побережье Черного моря. Некоторые из владельцев гостиничных сетей утверждают, что последствия от разлива мазута на анапских пляжах едва ощутимы – нет запаха мазута и видимых следов.

Ранее в туристической отрасли заявили, что россияне «спокойно обойдутся без Анапы».