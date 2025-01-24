В Анапе собираются увеличить площади пляжей

В Анапе планируется увеличить площади пляжей к летнему сезону. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, передает РИА Новости.

«По предварительным нашим подсчетам, потребуется примерно 840 тысяч тонн песка, мы видим его с кварцевых месторождений недалеко от Анапы», — сказал он.

Кроме того, по словам Козлова, курортные пляжи после ЧП приведут к нормативному состоянию к лету 2025 года. Он подчеркнул, что к тому моменту мазута на пляже быть не должно.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами рассказал, что специалисты завершат откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» в течение двух дней.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае придумали устройство для деликатной очистки песка от фракций мазута.