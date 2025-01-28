Младенец проглотил таблетки и попал в реанимацию, оставшись без присмотра в Петербурге

В Петербурге годовалая девочка проглотила таблетки, оставшись без присмотра, и попала в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Предварительно, младенец проглотил медикаменты из домашней аптечки, когда ненадолго остался без присмотра. Позже родители это заметили и вызвали бригаду скорой помощи.

Медики доставили девочку в детскую больницу имени Филатова. Врачи диагностировали у ребенка острое отравление лекарствами. Состояние младенца оценили как тяжелое и поместили пострадавшую в отделение реанимации.

До этого в Перми двухлетний ребенок по недосмотру матери съел половину пачки парацетамола. Благодаря тому, что времени прошло мало и помощь была оказана своевременно, отравления не случилось, мальчику промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Чувашии четырехлетний ребенок попал в реанимацию, играя со спичками.