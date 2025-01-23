В Чувашии четырехлетний ребенок попал в реанимацию, играя со спичками

В Чувашии четырехлетний ребенок оказался в реанимации после пожара в квартире, вместе с мальчиком госпитализирована его мать, они отравились продуктами горения. Об этом сообщает МЧС республики.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Интернациональная, загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. Из задымленного помещения мать и четырехлетнего ребенка спас сосед, они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Как выяснилось, причиной пожара стала детская шалость, ребенок играл со спичками в комнате, пока мать отвлеклась на домашние дела.

До этого сообщалось, что в Володарском районе Нижнего Новгорода двое детей едва не спалили квартиру, пока мать ходила за продуктами. Возгорание произошло в пятиэтажке в поселке Смолино. В квартире без присмотра находились двое детей, их мать вышла в магазин за продуктами. В ее отсутствие шестилетний ребенок взял кухонную зажигалку и поджег ткань, которая лежала возле телевизора. С огнем справились соседи.

Ранее в Ленобласти девятилетний мальчик попал в больницу, забыв про еду на плите.