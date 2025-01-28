В Перми двухлетний ребенок по недосмотру матери съел полпачки парацетамола

В Перми медики скорой помощи спасли ребенка, который съел полпачки парацетамола, решив, что это витамины. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи.

Двухлетний мальчик находился дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на несколько минут. Этого времени ребенку хватило, чтобы добраться до сумки женщины, там он обнаружил упаковку парацетамола и, решив, что это витамины, съел половину пачки.

Женщина немедленно вызвала скорую помощь и вызвала у сына рвоту. Благодаря тому, что времени прошло мало и помощь была оказана своевременно, отравления не случилось, мальчику промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области ребенок попал в больницу после того, как попробовал марихуану. Младенец нашел наркотики и употребил их, позже ему стало плохо. На ситуацию обратила внимание мать и вызвала скорую помощь. Ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Известно, что пострадавший проживает с бабушкой, дедушкой и матерью, последняя — единственная, кто не привлекался к уголовной ответственности. Старшие родственники несколько раз были судимы по статьям, связанным с запрещенными веществами.

Ранее в Саратове годовалый ребенок съел таблетки из аптечки матери и попал в больницу.