Кинолог назвал причины для срочного обращения к ветеринару с собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО перечислил причины, по которым необходимо срочно обратиться к ветеринару с собакой. Первой из них является снижение аппетита у питомца или полное его отсутствие. Также следует насторожиться, если у животного изменились вкусовые предпочтения и появилась страсть к несъедобным предметам (палкам на улице, бытовым вещам и т.д.)

«О наличии каких-либо проблем со здоровьем может также говорить беспокойство собаки: она не может не находить себе места, часто лаять и выть. Кроме того, питомец может болезненно и агрессивно реагировать на любые прикосновения, отказываться от прогулок, игр и ласки», — отметил Голубев.

Кроме того, к ветеринару следует обратиться при отсутствии стула у собаки, а также при изменении походки, добавил специалист.

До этого Голубев рассказал, как понять, что у питомца ожирение. По его словам, важно знать стандарты породы (один из них — норма веса), а также оценивать питомца визуально.

Он подчеркнул, что лишний вес влияет на работу сердечно-сосудистой системы, состояние опорно-двигательного аппарата, репродуктивные способности и эмоциональное состояние собаки. При этом хозяин может лишь диагностировать наличие нежелательных килограммов, диагноз ожирение может поставить только врач.

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