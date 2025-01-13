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Кинолог рассказал о плюсах и минусах содержания двух собак

Кинолог Голубев: две собаки накладывают на хозяина двойную ответственность
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Mark Lennihan/AP

Те, кто заводит сразу двух собак в доме, получают двойную дозу радости и удовольствия, однако на хозяина ложится вдвое больше ответственности. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Необходимо уделять внимание каждому питомцу по отдельности, заниматься воспитанием животных, следить за их здоровьем и налаживать между ними взаимоотношения. Прежде, чем решиться на двух собак, необходимо трезво оценить свои силы и ресурсы», — сказал Голубев.

Он добавил, что существует риск того, что питомцы могут не поладить, особенно, при появлении в доме в разное время. Если животных неправильно представить друг другу, не сформировать общий быт, не установить правила, то дружбы между ними может не случиться.

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин до этого рассказал, как выстроить доверительные отношения с собакой. По его словам, хозяин должен быть для питомца вожаком.

Помимо этого, эксперт посоветовал не наказывать питомца за плохое поведение, а объяснять, как нельзя делать, чтобы не нарушить доверие. Для этого нужно пройти курс дрессировки и обучить собаку командам.

Ранее собаководам объяснили, является ли нормой гиперпривязанность питомца.

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