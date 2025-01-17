Собаководам рассказали, как понять, что у питомца ожирение

Чтобы понять, что у собаки присутствует лишний вес, важно знать стандарты породы (один из них — норма веса), а также оценивать питомца визуально. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пощупайте любимца, в норме ребра животного и позвоночник легко найти, питомец при этом выглядит подтянутым и не испытывает проблем с движением и дыханием. Когда у собаки есть лишний вес, вы с трудом прощупываете ребра и позвоночник. Также у питомца может появиться одышка даже при незначительных нагрузках», — рассказал кинолог.

Он подчеркнул, что лишний вес влияет на работу сердечно-сосудистой системы, состояние опорно-двигательного аппарата, репродуктивные способности и эмоциональное состояние собаки. При этом, по его словам, хозяин может лишь диагностировать наличие нежелательных килограммов, диагноз ожирение может поставить только врач.

До этого Голубев объяснил, что делать, если у питомца пропал аппетит. Причиной, по его словам, может быть как простая усталость, так и серьезные заболевания, требующие немедленного вмешательства. В первую очередь он посоветовал исключить недуги, обратившись в ветеринарную клинику.

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