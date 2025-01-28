Тренер объяснила, как выбрать спортивную секцию для ребенка

При выборе спортивной секции для ребенка важно учитывать его интересы, чтобы занятия приносили ему удовольствие. Об этом RuNews24.ru рассказала мастер спорта по вольной борьбе, победительница и призер всероссийских соревнований, первенства России и других турниров Анастасия Тестова.

В связи с этим она советует родителям спрашивать о предпочтениях детей. По ее словам, от желания ребенка работать будет зависеть результат тренировок. Тренер отметила, что хорошие физические данные без интереса не гарантируют успех ребенка в спорте.

«Важно понимать, что любая двигательная активность является одним из важнейших условий для развития личности ребенка. Это связано с тем, что она формирует не только физические качества ребенка, но и социальные навыки, корректирует эмоциональное состояние детей, а так же формирует характер», — заключила Тестова.

Психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Мария Кушнер до этого говорила, что ребенка следует мотивировать заниматься спортом даже в холодное время года. Лучший стимул — личный пример, уточнила специалист. Она добавила, что совместные игры — лучший способ наладить общение.

Ранее была названа польза занятий лыжным спортом для здоровья.