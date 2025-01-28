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Тренер объяснила, как выбрать спортивную секцию для ребенка

Тренер Тестова: предпочтения детей нужно учитывать при выборе спортивной секции
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

При выборе спортивной секции для ребенка важно учитывать его интересы, чтобы занятия приносили ему удовольствие. Об этом RuNews24.ru рассказала мастер спорта по вольной борьбе, победительница и призер всероссийских соревнований, первенства России и других турниров Анастасия Тестова.

В связи с этим она советует родителям спрашивать о предпочтениях детей. По ее словам, от желания ребенка работать будет зависеть результат тренировок. Тренер отметила, что хорошие физические данные без интереса не гарантируют успех ребенка в спорте.

«Важно понимать, что любая двигательная активность является одним из важнейших условий для развития личности ребенка. Это связано с тем, что она формирует не только физические качества ребенка, но и социальные навыки, корректирует эмоциональное состояние детей, а так же формирует характер», — заключила Тестова.

Психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Мария Кушнер до этого говорила, что ребенка следует мотивировать заниматься спортом даже в холодное время года. Лучший стимул — личный пример, уточнила специалист. Она добавила, что совместные игры — лучший способ наладить общение.

Ранее была названа польза занятий лыжным спортом для здоровья.

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