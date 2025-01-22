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Названа польза занятий лыжным спортом для здоровья

Эксперт «Спортмастер PRO»: занятия беговыми лыжами укрепляют иммунитет
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Shutterstock/FOTODOM

Занятия лыжным спортом, в частности, беговыми лыжами, благотворно влияют на здоровье, укрепляют иммунитет и повышают общий тонус организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников, подчеркнув также, что регулярные тренировки улучшают работу сердца и кровообращение.

«Катание на беговых лыжах проходит на свежем воздухе, часто в условиях умеренного мороза. Такие тренировки помогают организму адаптироваться к низким температурам, укрепляют иммунитет, снижают риск простудных заболеваний и делают организм более устойчивым к перепадам температуры.

Более того, интенсивное дыхание на природе позволяет насытить кровь кислородом, улучшить обмен веществ и повысить общий тонус организма. А умеренная физическая нагрузка, характерная для беговых лыж, благотворно влияет на работу сердца и сосудов. Регулярные занятия укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение, снижают уровень «плохого» холестерина и способствуют нормализации артериального давления», — сказал специалист.

Ранее российский лыжник объяснил, почему его лишили золота в Швейцарии.

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