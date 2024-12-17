Родителям рассказали, как замотивировать ребенка заниматься спортом

Ребенка следует мотивировать заниматься спортом даже в холодное время года. Лучший стимул — личный пример. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Мария Кушнер.

«Выбирайтесь на улицу всей семьей. Научитесь кататься на коньках; катки сейчас есть почти в каждом районе. Ближайший парк — отличная возможность покататься на лыжах. Даже зимняя совместная пробежка будет незабываема для ребенка и послужит хорошим примером», — сказала специалист.

Она добавила, что совместные игры — лучший способ наладить общение. Психолог также посоветовала чаще откладывать в сторону гаджеты. Лучший способ отдохнуть от смартфона, по ее словам, — это совместное увлечение.

Согласно исследованию, проведенному Онлайн-школой №1, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», школьники в свободное время зимой предпочитают кататься на коньках. Этот вариант выбрали 45% респондентов.

На втором месте по популярности расположились горные лыжи (15,2%), на третьем — сноуборд (14%). Замыкают пятерку лидеров беговые лыжи и хоккей. При этом всего 17% опрошенных подростков отметили, что не занимаются активными видами спорта зимой.

Ранее фигурист рассказал, как научиться кататься на коньках.