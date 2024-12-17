Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, как замотивировать ребенка заниматься спортом

Психолог Кушнер: замотивировать ребенка на спорт поможет личный пример

close
Freepik.com

Ребенка следует мотивировать заниматься спортом даже в холодное время года. Лучший стимул — личный пример. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Мария Кушнер.

«Выбирайтесь на улицу всей семьей. Научитесь кататься на коньках; катки сейчас есть почти в каждом районе. Ближайший парк — отличная возможность покататься на лыжах. Даже зимняя совместная пробежка будет незабываема для ребенка и послужит хорошим примером», — сказала специалист.

Она добавила, что совместные игры — лучший способ наладить общение. Психолог также посоветовала чаще откладывать в сторону гаджеты. Лучший способ отдохнуть от смартфона, по ее словам, — это совместное увлечение.

Согласно исследованию, проведенному Онлайн-школой №1, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», школьники в свободное время зимой предпочитают кататься на коньках. Этот вариант выбрали 45% респондентов.

На втором месте по популярности расположились горные лыжи (15,2%), на третьем — сноуборд (14%). Замыкают пятерку лидеров беговые лыжи и хоккей. При этом всего 17% опрошенных подростков отметили, что не занимаются активными видами спорта зимой.

Ранее фигурист рассказал, как научиться кататься на коньках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами