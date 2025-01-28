Поддубный о премии «Мы рядом»: «Важно продолжать чувствовать жизнь»

Премия «Мы рядом. Доброе дело» имеет сегодня особенно большое значение, так как проводится не в самые простые времена. В такие периоды важно продолжать чувствовать жизнь и оставаться искренними, заявил в интервью 360.ru лауреат премии Евгений Поддубный, ставший почетным гостем церемонии прошлого года.

«Понятно, что мы живем в тяжелое время, а там вроде и смеемся, и плачем. Но так бывает всегда: беда идет рядом с радостью, как бы там ни было», — считает Поддубный.

Он также подчеркнул важность приглашения на церемонию вручения премии родных, членов семей не вернувшихся военнослужащих. Необходимо продолжать жить и не скрывать свои эмоции – например, не стесняться заплакать на сцене, искренне высказаться об ушедших близких, подчеркнул Поддубный. В пример стойкости корреспондент привел годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что даже тогда жизнь не останавливалась, хотя каждый день люди сталкивались с потерями и трагедиями.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России – он стал единственным военкором, удостоенным этого звания в 2024 году. Вручая награду, Путин напомнил, что корреспондент не раз рисковал собой и получал тяжелые ранения, а также подчеркнул, что это первый такой случай в истории отечественной журналистики.

Ранее сообщалось, что военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области.