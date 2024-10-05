Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

Военкору Евгению Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что страна гордится журналистом и его ждут дома.

30 сентября президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России военкору Поддубному.

Поддубный работал в Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины и был ранен 7 августа. По предварительной информации, украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль съемочной группы, когда он был в районе города Суджа.

После ранения военкор сумел выйти на дорогу и остановил встречную машину, водитель и пассажир которой оказали ему первую помощь и отвезли к волонтерам.

13 сентября Поддубного выписали из НИИ Склифосовского. Он сообщил, что пока не планирует возвращаться на работу в зону военной операции и будет восстанавливаться. Журналист поблагодарил людей, которые помогли ему добраться до больницы, а также врачей.

Ранее военкор «Известий» Денис Кулага получил ранения при атаке дрона в ДНР.