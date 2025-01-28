Уголовное дело завели после того, как мужчина ударил девочку в российском регионе

В Забайкалье завели дело после того, как мужчина ударил девочку на улице

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту инцидента с нападением на школьницу. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации официального представителя ведомства, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что дело передали в следственные органы в связи с широким резонансом.

Инцидент произошел 25 января возле кафе «Легенда» в городе Краснокаменске. Девочка в возрасте около 14 лет шла со стороны гимназии, направляясь в гости к своей бабушке. Однако по пути она встретила мужчину, который без каких-либо видимых причин ударил ее. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок падает и лежит без движения, а агрессор просто идет дальше. Несовершеннолетняя потеряла сознание, позже врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа и сотрясение головного мозга.

Ранее в Кемеровской области медсестра больницы избила ребенка, который не хотел спать.