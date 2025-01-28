Стало известно, в какие отраслях зумерам чаще отказывают в трудоустройстве

Представители молодого поколения Z, или зумеры, часто не могут найти работу в желанной сфере из-за слишком высоких требований и ожиданий по зарплатам. Не имея опыта и навыков, они зачастую пытаются утроиться в отрасли, где и без того высокая конкуренция и спросом пользуются кадры, имеющие солидный стаж, рассказал НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

Несоответствие ожиданий молодых сотрудников реальным зарплатам – это самая частая претензия к ним со стороны работодателей. Особенно сильно это заметно в таких сферах, как IT, маркетинг и креативная индустрия, где зумеры требуют высоких зарплат, не имея опыта и навыков, объяснил Мурадян.

«В этих сферах конкуренция велика, и зумеры часто сравнивают свои предложения с рыночными стандартами, что порой приводит к завышенным ожиданиям», — добавил он.

В числе причин таких требований со стороны зумеров он назвал экономическую ситуацию в стране, в том числе цены на жилье – это заставляет их стремиться к большому заработку даже при отсутствии опыта.

Работодателям на этом фоне нужно стараться выстроить с молодыми сотрудниками доверительные отношения, стараясь снизить их разочарование от реалий рынка труда, считает Мурадян. Успешное сотрудничество с представителями поколения Z требует гибкости от работодателей и готовности договариваться, чтобы найти с молодыми специалистами общий язык, заключил HR-эксперт.

Напомним, российские компании до этого сообщили о массовой демотивации сотрудников, особенно — среди зумеров. Это проявляется в нежелании откликаться на предложения работы и участвовать в программах обучения. Так, несмотря на завышенные требования для работодателей, 67% сотрудников сталкиваются с мотивационными трудностями, что приводит к их высокому оттоку.

Ранее стало известно, что в России зумеры чаще учатся ради зарплаты, а старшие поколения — для развития.