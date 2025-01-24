В России зумеры чаще учатся ради зарплаты, а старшие поколения — для развития

Зумеры, в отличие от других поколений, в вопросе образования больше нацелены на повышение заработной платы, что подтверждает 55% респондентов из этой группы, тогда как старшие поколения (поколение Х, бумеры) чаще ориентируются на личное развитие через обучение. Это показало исследование Skillbox и Anketolog, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство зумеров (66%) активно учатся и ищут возможности для получения новых знаний, в то время как старшие поколения предпочитают учиться только по необходимости. Что касается форматов обучения, то больше половины (54%) зумеров выбирают гибридные программы (онлайн+офлайн), полный онлайн привлекает только треть (34%) зумеров. При этом почти половина миллениалов (45%) и значительная часть бумеров (44%) отдают предпочтение именно онлайн-обучению.

В отношении методов обучения, видеоматериалы и практические задания остаются предпочтительными для всех возрастных групп, однако зумеры (18%) меньше остальных обращаются к формату видеоуроков. Молодое поколение выделяется своим интересом к интерактивным инструментам (12%) и игровым механикам (7%) — это значительно выше, чем у остальных поколений, особенно у бумеров (8% и 2% соответственно). Старшее поколение предпочитает учебники (15%) и самостоятельное обучение (14%).

Что касается ценностей в образовании, получение практических навыков и профессионализм педагогов — главные приоритеты для всех поколений. Более двух третей (67%) во всех поколениях считают практику наиболее важным аспектом, на экспертность преподавателей смотрит почти половина (41%) среди всех поколений. Молодежь, в частности зумеры (27%) и миллениалы (24%), выделяют необходимость гибкости и удобства в образовательных программах, что гораздо реже встречается у поколения X (20%) и бумеров (15%). Старшие поколения больше смотрят на соотношение стоимости и качества: бумеры (35%) и поколение X (26%) более ориентированы на финансовую осторожность и эффективность инвестиций в образование по сравнению с миллениалами (23%) и зумерами (15%).

Основная цель обучения для зумеров (55%) и миллениалов (48%) — это карьерные и финансовые выгоды, в то время как поколение X и бумеры больше ориентированы в своем обучении на личное развитие (18% и 27%). Именно поэтому зумеры сильнее среди всех поколений отмечают значимость дополнительного образования для карьерного роста (40% зумеров, 32% у миллениалов, у поколения Х и бумеров — 25% и 17%). Тогда как четверть (24%) бумеров считает, что дополнительное образование не важно, важен только опыт работы. Говоря о навыках будущего, по мнению респондентов, цифровые навыки (33%) и способность к самообучению и адаптации (20%) выделяются как самые ценные навыки среди всех поколений. Знание иностранных языков (6%), мягкие навыки (3%) и навыки командной работы (4%) оцениваются всеми респондентами как наименее приоритетные.

Интересно, что в вопросе о важности диплома мнения разделились: молодежь оценивает важность диплома о высшем образовании заметно ниже (20% у зумеров), чем старшие поколения (30% у бумеров), однако зумеры считают его менее значимым именно для работодателей (28%), чем для себя лично (38%). Это может указывать на стремление молодых людей к личной академической самореализации, несмотря на менее значимые ожидания со стороны работодателей. У других поколений этот разрыв не так заметен, что подчеркивает большее соответствие их личных ценностей восприятию работодателей.

Говоря о барьерах в образовании, недостаток времени — общая проблема во всех возрастных группах, в среднем это отмечает четверть (26%) респондентов. Зумеры чаще других сталкиваются с трудностями концентрации (18%), низкой мотивацией (13%) и неуверенностью в своих силах (10%). Миллениалы часто сталкиваются с проблемами в организации учебы, что отметили 16% этой возрастной группы. Также каждый десятый миллениал (10%) указывает на нехватку качественных образовательных ресурсов. Старшие поколения не видят больших препятствий в обучении — многие бумеры (14%) и представители поколения X (12%) не испытывают сложностей — это может говорить о более стабильной мотивации к его прохождению. Сложности с оборудованием или программами перестают быть ключевыми: их отмечают лишь 6% респондентов, что указывает на снижение технологических барьеров в онлайн-образовании.

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