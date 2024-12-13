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Российские компании сообщили о массовой демотивации сотрудников, особенно — среди зумеров

Каждая десятая компания в России столкнулась с демотивацией персонала

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Shutterstock

Несмотря на высокие зарплаты и конкуренцию работодателей, часть российских сотрудников демонстрирует демотивацию. Это проявляется в нежелании откликаться на предложения работы и участвовать в программах обучения, особенно среди представителей поколения Z.

Это показало исследование HRTech-компании «Поток», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В том числе, несмотря на завышенные требования для работодателей, многие сотрудники (67% работодателей подтверждают это) сталкиваются с мотивационными трудностями, что приводит к их высокому оттоку. Поэтому удержание персонала станет главным HR-приоритетом в 2025 году для компаний.

Как правило, это связано с заниженной рабочей мотивацией персонала. По опросу работодателей, сотрудники стали чаще обращать внимание на гибкий график (42%), программу ментального и физического здоровья (31%) и гибридный формат работы (35%). Если раньше ДМС со стоматологией, массажные кресла в офисе, playroom-ы, кофе-паузы были конкурентным преимуществом, сейчас это стало стандартом. По оценкам работодателей, только 30% от всех соискателей уточняют эти опции, но главный запрос остается неизменным — возможность гибридного формата работы и развитие в компании. Сейчас работодатель создает новые социальные программы, где оказывает не только компенсацию питания, но и финансовую поддержку, компенсацию процентов по ипотеке (от 50 до 90%), предоставляет льготные займы от работодателя.

Также ключевая задача для работодателей — поиск новых способов повышения продуктивности сотрудников (56%). В 2024 году 70% опрошенных работодателей стали чаще собирать обратную связь от сотрудников, 38% — чаще проводить оценку производительности сотрудников, а 34% работодателей для повышения производительности труда усовершенствовали оборудование и автоматизировали бизнес-процессы. С последним 15% компаний помогает обучение сотрудников работе с ИИ. Поэтому спрос на обучение сотрудников работе с ИИ, особенно — с генеративными нейросетями, продолжает расти. Компании готовы вкладывать средства в специальные программы по промптингу для повышения эффективности использования ИИ в бизнес-процессах.

Одна из тенденций 2025 года — расширение возрастных ограничений у вакансий, компании все чаще стали отдавать предпочтение кандидатам старшего возраста (54%) и студентам/школьникам (29%). Смягчение требований к полу кандидатов (36%), особенно в крупном бизнесе (41%), также является отражением острой нехватки персонала.

Ранее были названы три сферы, которые будут остро нуждаться в трудовых мигрантах в 2025 году.

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