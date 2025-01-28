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Названы правила, которые помогут продлить молодость кожи

Pravda.Ru: регулярный уход поможет продлить молодость кожи
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Shutterstock

Регулярный уход за кожей лица поможет предотвратить появление морщин и сохранить молодость. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Прежде всего специалисты советуют на регулярной основе использовать солнцезащитный крем даже зимой, чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца. Кроме того, важно наносить увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой и пить больше воды, чтобы не допустить сухости кожи.

«Ночью кожа лучше впитывает активные компоненты, поэтому важно правильно подбирать косметику. Используйте антивозрастные кремы с ретинолом, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами, чтобы ускорить обновление клеток и предотвратить появление морщин», — добавили в сообщении.

Помимо этого, специалисты советуют наладить сон и спать не менее семи-восьми часов, чтобы кожа успевала восстановиться.

Врач-диетолог Дарья Русакова до этого говорила, что овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба помогут поддерживать молодость кожи. Она советует выбирать телятину, говядину, кролика, индейку и курицу, а также лососевые, треску, палтуса и хека. Эти продукты лучше отварить и запечь, уточнила врач. По ее словам, для молодости кожи важно пить больше жидкости, включая воду, чай и кофе.

Ранее российские ученые назвали способы продления молодости кожи и суставов.

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