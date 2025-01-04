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Российские ученые назвали способы продления молодости кожи и суставов

ПНИПУ: диета и здоровый образ жизни стимулируют выработку гиалуроновой кислоты
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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали способы поддержки синтеза гиалуроновой кислоты в организме. Это вещество служит натуральным «эликсиром молодости», сохраняя подтянутость кожи и здоровье суставов, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Гиалуроновая кислота – естественный полисахарид в составе соединительных тканей организма. Она связывает и удерживает воду, обеспечивая увлажнение и эластичность кожи, действует как смазка в суставах, стимулирует заживление ран.

По словам исследователей, дефицит гиалуроновой кислоты в организме может затрагивать кожу, опорно-двигательный аппарат, зрение и регенерацию тканей.

«Один из наиболее распространенных признаков нехватки это вещества – сухость и снижение упругости кожи, которое проявляется в виде морщин, шелушения и потери тонуса. Недостаток гиалуроновой кислоты может вызывать боли и скованность в суставах, что сопровождается снижением их подвижности, хрустом и дискомфортом при движении», — отметили специалисты.

Также дефицит вещества связан с медленным заживлением повреждений кожи, ощущением сухости глаз, снижением остроты зрения и развитием остеоартрита.

Гиалуроновая кислота резко перестает вырабатываться в организме в достаточном количестве после 40 лет. Соединение продолжает образовываться, но его количества не хватает для поддержания оптимального уровня в тканях тела.

Ускоренное разрушение гиалуроновой кислоты в клетках может быть вызвано ультрафиолетовым излучением, окислительным стрессом, а также такими вредными привычками как курение и употребление спиртного.

Ведение здорового образа жизни и соблюдение определенной диеты помогает сохранять гиалуроновую кислоту в организме. Хотя продукты питания не способны напрямую восполнить ее дефицит, они могут стимулировать процесс синтеза вещества.

К такой пище относятся продукты, богатые магнием (листовая зелень, орехи, семена, бобовые, цельные злаки), витамином С (цитрусовые, ягоды, киви, шиповник, красный перец), аминокислотами (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые), цинком (морепродукты, мясо, орехи, семена), а также соевые продукты.

Кроме того, кислоту могут вводить напрямую в кожу и суставы с помощью инъекций в ходе косметологических процедур или лечения по назначению врача.

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