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Синоптик оценила, станет ли январь в Москве рекордно теплым

Синоптик Позднякова: январь в Москве может стать рекордно теплым
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Январь 2025 года в Москве может стать рекордно теплым за всю историю наблюдений. Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в январе 2020 года среднемесячная температура воздуха была слабоположительной и находилась на уровне +0,1°С. По ее словам, в тот период тоже держалась теплая погода и не было снега. При этом в этом году температура еще не положительная, отметила Позднякова.

«Но погода оставляет определённую интригу: будет ли январь самым теплым за всю историю наблюдений или разделит пальму первенства с 2020 годом. Как последние минуты в хоккее и футболе бывают решающие, так и здесь, последние дни будут решающими в оценке характера погоды нынешнего января», — заключила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что аномально теплый температурный режим в Москве на неделе с 27 января вызван перемещением воздушных масс из Африки. По его словам, на фоне этого супервысокие температуры ожидаются на всей европейской территории России. Он подчеркнул, что температура воздуха в зимний период всегда определяется направлением перемещения воздуха.

Ранее синоптик ответил, когда в Москву вернется снег.

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