Синоптик ответил, когда в Москву вернется снег

Снег может вернуться в Москву только во второй половине февраля. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт уточнил, что он может пролежать до начала марта. По его словам, осадки могут быть «продолжительными и не очень большими», однако, это не точно.

«Но это только предположение, я не выступаю с этим прогнозом», — подчеркнул Шувалов.

Синоптик добавил, что снег будет продолжать выпадать и сходить, при этом спрогнозировать, как надолго он задержится, пока сложно.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что аномально теплый температурный режим в Москве на неделе с 27 января вызван перемещением воздушных масс из Африки. По его словам, на фоне этого супервысокие температуры ожидаются на всей европейской территории России. Он подчеркнул, что температура воздуха в зимний период всегда определяется направлением перемещения воздуха. Синоптик добавил, что температура в столице будет и дальше повышаться.

Ранее москвичам пообещали возвращение щадящих морозов.