Задержанную в Азербайджане «золотую судью» могут передать России

РИА: задержанную в Баку экс-судью Хахалеву экстрадируют в Россию после суда

Задержанная в Азербайджане бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию после решения суда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в азербайджанских правоохранительных органах.

Хахалеву задержали в аэропорту, когда она планировала отправиться из Баку в Дубай, однако при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.

«Она будет экстрадирована в Россию после того как суд в Азербайджане вынесет соответствующее решение», — сказал источник агентства.

Елену Хахалеву объявили в международный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге в 2022 году. Члена президиума Краснодарского краевого суда и заместителя председателя обвинили в том, что она отсутствовала на рабочем месте в течение длительного времени, при этом получала зарплату.

Скандальную известность судья получила в 2017 году после публикации видео со свадьбы ее дочери, где гостей развлекали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

Ранее суд приговорил члена московской адвокатской коллегии к двум годам заключения за взяточничество.