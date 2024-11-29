В Госдуме назвали число получателей накопительной пенсии в 2025 году

В 2025 году россияне в возрасте 60 лет и россиянки в возрасте 55 лет могут получить накопительную пенсию. Таковых в стране более 800 тыс. мужчин и более 900 тыс. женщин, сказала «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Женщины получат в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Таких женщин и мужчин достаточно много. Более 800 тыс. мужчин и более 900 тыс. женщин. Но они не выйдут на пенсию, они просто начнут получать накопительные выплаты по накопительной части. Или получат срочную выплату. Для этого гражданам нужно обратиться в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где копится пенсия, с заявлением. Там есть индивидуальные условия. Могут быть условия, когда сразу не получаешь выплаты, а потом получишь немножко больше», — отметила Бессараб.

По ее словам, если все пенсионные накопления не превышают 411 450 рублей, можно получить всю выплату единовременно.

Бессараб уточнила, что заявление в НПФ можно подать через личный кабинет или сайт госуслуг. Но, как правило, люди старшего возраста предпочитают приходить лично, заключила парламентарий.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что процесс получения накопительной пенсии максимально упрощен: для оформления не потребуется предоставлять дополнительные документы, так как все необходимые данные уже имеются у страховщика. Выплаты можно использовать по усмотрению получателя, без каких-либо ограничений, добавил экономист.

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