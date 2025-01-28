Россияне нашли новый способ обналичить маткапитал

Россияне все чаще направляют остатки материнского капитала на накопительную пенсию. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в октябре 2024 года было зафиксировано восемь тысяч таких обращений, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2023 года (четыре тысячи обращений).

Возможность перенаправления материнского капитала на накопительную пенсию появилась в 2024 году. Эта опция доступна гражданам, у которых после расходования основной суммы сертификата остались неиспользованные средства. Ранее разрешалось единовременно выводить остаток до 10 тысяч рублей.

Однако многие россияне, у которых неиспользованная сумма превышала 10 тысяч рублей, направляли деньги на накопительную пенсию, а оставшиеся 10 тысяч выводили. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, такая схема позволяет сохранить средства и в дальнейшем получать выплаты. Кроме того, граждане стремятся получить деньги наличными незамедлительно.

23 января глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что материнский капитал после индексации в феврале вырастет до 912 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме назвали увеличение маткапитала «жизненно необходимым».