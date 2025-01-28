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Москвичам пообещали возвращение щадящих морозов

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве возвращение щадящих морозов
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В первую неделю февраля в Москву и столичный регион вернутся небольшие морозы. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, согласно прогнозам, переход от оттепели к небольшим морозам произойдет 2-3 февраля.

«После очень теплой погоды вернутся морозы порядка 3-8 градусов мороза в ночные часы и 2-3 градусов в дневные часы. Первая пятидневка февраля будет именно такой, небольшой снег, скорее всего, опять ляжет», — сказал синоптик.

В те же даты в столицу должен вернуться снег, но до конца января его ждать не стоит, отметил Шувалов в беседе с «Москва 24». В этом месяце погода будет серой и промозглой, и почти все дни будет стоять плюсовая температура. Метеоролог даже отметил, что практически каждый день будут устанавливаться новые рекорды теплой зимы.

Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что февраль в столице тоже прогнозируется теплее климатической нормы и без постоянного снежного покрова.

Ранее синоптик объяснил, чем вызван аномальный температурный режим в Москве.

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