Москвичам рассказали о погоде в феврале

В феврале в Москве ожидается теплая погода, которая будет сменяться короткими волнами холода. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что в начале месяца температура воздуха понизится до -3°C...-8°C. Однако после этого она вновь поднимется до плюсовых значений. По словам синоптика, подобные колебания будут происходить до четырех раз за февраль.

«Средняя продолжительность таких похолоданий — три дня. Когда начнется, тогда мы и скажем. Скорее всего, это будет 2-3 февраля», — добавил Шувалов.

Эксперт отметил, что в следующем месяце не ожидаются аномалии с отклонением температуры от нормы на шесть градусов, как в январе. Температура воздуха будет только на два-три градуса выше нормы, заключил он.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что февраль в столице прогнозируется теплее климатической нормы и без постоянного снежного покрова. Синоптик добавила, что снег будет выпадать в небольших количествах и быстро растает из-за того, что земля довольно теплая.

Ранее москвичам пообещали возвращение щадящих морозов.