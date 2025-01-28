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Москвичам рассказали о погоде в феврале

Синоптик Шувалов: теплая погода с волнами холода ожидается в Москве в феврале
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В феврале в Москве ожидается теплая погода, которая будет сменяться короткими волнами холода. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что в начале месяца температура воздуха понизится до -3°C...-8°C. Однако после этого она вновь поднимется до плюсовых значений. По словам синоптика, подобные колебания будут происходить до четырех раз за февраль.

«Средняя продолжительность таких похолоданий — три дня. Когда начнется, тогда мы и скажем. Скорее всего, это будет 2-3 февраля», — добавил Шувалов.

Эксперт отметил, что в следующем месяце не ожидаются аномалии с отклонением температуры от нормы на шесть градусов, как в январе. Температура воздуха будет только на два-три градуса выше нормы, заключил он.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что февраль в столице прогнозируется теплее климатической нормы и без постоянного снежного покрова. Синоптик добавила, что снег будет выпадать в небольших количествах и быстро растает из-за того, что земля довольно теплая.

Ранее москвичам пообещали возвращение щадящих морозов.

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