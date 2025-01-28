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Врач перечислила самые опасные продукты для здоровья детей

Врач Писарева: газировка и фастфуд являются самыми опасными продуктами для детей
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Freepik.com

Сладкая газированная вода, фастфуд и снеки являются самой вредной едой для детей, в том числе из-за того, что они вызывают зависимость. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она отметила, что газировка содержит большое количество сахара, фастфуд — жира и калорий, что грозит развитием ожирения.

«Употребление фастфуда снижает иммунитет, работа кишечника не будет налажена за счет таких продуктов. Кроме того, ребенок получает из них только высококалорийные жиры, а не клетчатку», — подчеркнула Писарева.

По ее словам, в сухариках, чипсах и других снеках содержатся добавки и усилители вкуса, которые могут спровоцировать у ребенка аллергию. Врач посоветовала родителям подавать пример и самим придерживаться правильного питания. Она напомнила, что здоровый рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что ультраобработанные продукты, включая фастфуд, снеки и многие полуфабрикаты, являются наиболее вредными для здоровья кишечника. По ее словам, они могут нарушить баланс микрофлоры кишечника и повысить риск развития воспалительных болезней, например, язвенного колита и болезни Крона.

Ранее врач назвал продукты, которые вызывают депрессию.

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