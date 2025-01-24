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Врач перечислила самые опасные для здоровья кишечника продукты

Врач Дианова: фастфуд и красное мясо могут навредить кишечнику
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ультраобработанные продукты, включая фастфуд, снеки и многие полуфабрикаты, являются наиболее вредными для здоровья кишечника. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, они могут нарушить баланс микрофлоры кишечника и повысить риск развития воспалительных болезней, например, язвенного колита и болезни Крона. Кроме того, к вредным для кишечника продуктам врач отнесла красное мясо, потому что оно может спровоцировать колоректальный рак, а также продукты с добавленным сахаром. Последние могут «угнетать» полезную микрофлору кишечника.

«На фоне избыточного потребления сахара растет патогенная и грибковая флора. Возникает кандидоз кишечника и других органов, поэтому дисбиоз достаточно выраженный. Также мы знаем, что здоровье кишечника — очень важная история в структуре иммунитета», — добавила Дианова.

Врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорила, что одной из ключевых причин, провоцирующих развитие колоректального рака (толстого кишечника), является неправильное питание и злоупотребление вредной пищей.

Ранее врач рассказала, что вино и пиво являются пребиотиками.

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