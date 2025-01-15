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Врач назвал продукты, которые вызывают депрессию

Врач Арзамасцев: фастфуд может вызвать депрессию
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Depositphotos

Употребление большого количества фастфуда и сладких продуктов может грозить развитием депрессии. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, такой эффект могут спровоцировать быстрорастворимые каши. Он напомнил, что питание оказывает сильное влияние на настроение человека.

«Питание — один из психологических моментов, который дарит радость. Если ежедневно есть одно и то же, однообразие ухудшит настроение и может привести к депрессии», — подчеркнул Арзамасцев.

Врач добавил, что для снижения риска развития депрессии не стоит также употреблять кофеиносодержащие напитки незадолго до сна. Чтобы улучшить настроение, он порекомендовал есть разнообразную еду и добавлять в рацион больше зелени, овощей и фруктов.

Иранские ученые из Университета медицинских наук Альброза до этого обнаружили связь между блюдами быстрого питания, или фастфудом и риском развития депрессии. Дальнейший анализ показал, что связь между потреблением фастфуда и депрессией в оказалась заметной только среди людей со средним и тяжелым ожирением.

Ранее был найден новый способ борьбы с тяжелой депрессией.

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