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В Южной Корее серьезно отнеслись к предупреждениям РФ по Украине

Посол РФ: в Сеуле серьезно восприняли предупреждения о поставках оружия Киеву
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Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев отметил, что правительство Южной Кореи внимательно отнеслось к предупреждениям России о возможных военных поставках Украине. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — сказал дипломат.

Зиновьев также указал на то, что значительная часть населения Южной Кореи выступает против поставок вооружений на Украину. Он добавил, что в правительственных кругах страны большее внимание уделяется внутренним вопросам и установлению отношений с администрацией Дональда Трампа.

В ноябре во время официального визита в Сеул делегация Украины во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым попросила Южную Корею продать крупную партию вооружений. Киев также попросил о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм, если поставки полноценных боеприпасов затруднительны для южнокорейских властей.

Ранее Украина получила от Южной Кореи $100 млн помощи.

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