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Украина обратилась к Южной Корее с просьбой о продаже оружия

SBS: Украина попросила Южную Корею продать ей оружие

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Depositphotos

Находящаяся в Сеуле делегация Украины во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым попросила Южную Корею продать крупную партию вооружений. Об этом сообщает телеканал SBS.

В среду Умеров провел встречи с президентом Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном. По имеющимся данным, во время подготовки повестки визита стало известно, что Киев высказал желание купить оружие, а не получить его бесплатно.

Источник телеканала отметил, что Украина хочет приобрести зенитные ракетные комплексы «Чхонгун», радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Киев также попросил о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм, если поставки полноценных боеприпасов затруднительны для южнокорейских властей.

По информации SBS, в Сеуле без энтузиазма отреагировали на просьбы украинской делегации.

27 ноября агентство Reuters со ссылкой на социологические опросы сообщило, что большинство жителей Южной Кореи возражают против прямых поставок вооружения Украине.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.

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