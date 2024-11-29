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Украина получила от Южной Кореи $100 млн помощи

Шмыгаль: Украина получила от Южной Кореи $100 млн помощи на поддержку соцсферы

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Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

Украина получила от Южной Кореи $100 млн на поддержку социальной сферы. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея. Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы», — написал Шмыгаль.

По его словам, в 2024 году между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволит привлечь до $2,1 млрд.

Он также выразил благодарность Южной Корее за поддержку в условиях конфликта с Россией.

27 ноября сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за сотрудничества России и КНДР.

В октябре Украина и Южная Корея договорились об обмене разведывательной информацией.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.

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