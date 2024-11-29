Украина получила от Южной Кореи $100 млн помощи

Украина получила от Южной Кореи $100 млн на поддержку социальной сферы. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея. Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы», — написал Шмыгаль.
По его словам, в 2024 году между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволит привлечь до $2,1 млрд.
Он также выразил благодарность Южной Корее за поддержку в условиях конфликта с Россией.
27 ноября сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за сотрудничества России и КНДР.
В октябре Украина и Южная Корея договорились об обмене разведывательной информацией.
Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.