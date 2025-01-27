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Синоптик предупредила жителей Приморья о надвигающихся снегопадах

Синоптик Коридзе сообщила, что Приморье накроют снегопады с 28 января
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Приморский край придут снегопады различной интенсивности с 28 января. Об этом сообщила ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе в беседе с ТАСС.

«Ближайшей ночью снег пройдет на юге, а завтра днем охватит южную половину», — отметила она.

Коридзе предупредила, что на дорогах будут образовываться снежный накат и гололедица. По ее словам, утром во Владивостоке поднимется метель, скорость ветра будет составлять от 17 до 24 м/с, выпадет 5-8 мм снега. На остальной части Приморского края ожидается до 12-15 мм снега.

20 января Коридзе рассказала, что во Владивостоке температура воздуха 19 января превысила рекордный показатель, установленный в 1969 году. В этот день воздух прогрелся до +2,8°C.

25 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый месяц 2025 года может стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений. На данный момент самым теплым считается январь 2020 года — тогда среднемесячная температура составила около 0°C.

Ранее в Приморье зацвели подснежники.

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