В Приморье зацвели подснежники

В окрестностях города Находки Приморского края зацвели подснежники. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Подснежники зацвели в январе под Находкой <…> Хотя обычно они распускаются только в марте», — говорится в сообщении.

Авторы публикации подчеркнули, что накануне воздух в Находке прогрелся до плюсовой температуры.

Незадолго до этого ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе рассказала, что во Владивостоке — административном центре Приморского края — температура воздуха 19 января превысила рекордный показатель, установленный в 1969 году. В этот день воздух прогрелся до +2,8°C.

По словам синоптика, в Приморском крае с 20 января прогнозируется постепенное похолодание. В понедельник днем ожидается от -10 до +1°C, во Владивостоке — от -3 до -5°C, добавила Коридзе.

16 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Самой жаркой на планете стала дата 22 июля 2024 года, когда среднесуточная температура достигла 17,16°C. В Москве же среднегодовая температура составила +8°C.

Ранее были названы регионы России, где зима «не подвела».