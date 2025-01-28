Москвичам пообещали туман и до 6°C во вторник

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве возможен туман и до 6°C

Во вторник, 28 января, температура в Москве поднимется до 6°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями. Осадки не ожидаются, но возможен туман. Температура будет колебаться в диапазоне от 4 до 6°C. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, а ветер в 3-8 м/с будет дуть с юго-запада и юга. В ночь на среду температура понизится до 1-3°C, направление ветра не изменится, может образоваться гололедица, а давление понизится до 748 мм ртутного столба.

На этом фоне специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что февраль в столице прогнозируется теплее климатической нормы и без постоянного снежного покрова. Она отметила, что погоду определят циклоны, которые будут на два-три дня приносить порции тепла, а затем сменяться прохладным воздухом. При этом среднемесячная температура будет отрицательной, но с аномалией порядка 2-2,5°C.

Ранее синоптик объяснил, чем вызван аномальный температурный режим в Москве.