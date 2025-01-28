В Бразилии пчелы захватили целую улицу и терроризируют прохожих

В Бразилии Военная пожарная служба была вызвана для ликвидации угрозы, возникшей из-за нападения пчел на людей. Об этом сообщает Metropoles.

В результате инцидента трем людям потребовалась экстренная медицинская помощь, их срочно доставили в больницу.

Одна из пострадавших, 35-летняя женщина, получила несколько укусов и испытывала сильную боль наряду с общим дискомфортом. Ей оказали первую помощь, а затем она была отправлена в Региональную больницу Гуара.

Еще одна жертва, 40-летняя женщина, также была укушена и жаловалась на болезненные ощущения и рвоту. Ее направили в то же медицинское учреждение.

Третья женщина также испытывала недомогание и боль в теле после укусов.

Пожарные изолировали место происшествия и нашли улей, расположенный на дереве рядом с подземным переходом. Удаление пчел проводилось ночью, когда насекомые были менее активны.

В декабре в Бразилии шестилетний мальчик выжил после того, как его 1100 раз ужалили пчелы. Инцидент произошел в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, когда ребенок был на ферме вместе со своим отчимом. Играя на поле, ребенок случайно сломал пчелиный улей, что и привело к атаке насекомых.

Ранее пчелы напали на министра гражданской авиации Индии во время публичного выступления.