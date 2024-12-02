На министра гражданской авиации в Индии во время публичного выступления напали пчелы, пишет Times of India.

Джотирадитья Скиндия, министр гражданской авиации, стал жертвой неожиданного нападения пчел во время церемонии открытия машины для уборки сорняков. Окружающие его люди оцепили политика со всех сторон и использовали носовые платки и полотенца для защиты от насекомых.

Сотрудники службы безопасности министра также оперативно отреагировали на ситуацию. По словам полицейского Крипала Сингха, который получил травмы в результате инцидента, к нападению пчел могли привести беспилотники, использовавшиеся для безопасности и фотосъемки.

Министр был в компании других высокопоставленных лиц, включая министра энергетики штата Прадьюман Сингха Томара и депутата Законодательного собрания Девендру Джайна. После случившегося торжественная церемония для сорняков была отменена.

Ранее сообщалось, что фермеры в Кении используют пчел, чтобы отпугивать слонов от набегов на по посевы.