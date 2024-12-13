В Бразилии шестилетний мальчик выжил после того, как его 1100 раз ужалили пчелы, пишет Mirror.

Инцидент произошел в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, когда мальчик был на ферме вместе со своим отчимом. Играя на поле, ребенок случайно сломал пчелиный улей, что привело к атаке насекомых на ребенка.

Дошкольника экстренно доставили в больницу, где медики насчитали 1100 пчелиных жал на его теле. Первое время пострадавший находился в коме, но его состояние постепенно улучшилось, что позволило врачам отключить его от искусственной вентиляции легких.

«С каждым днем ему становится все лучше и лучше. Он больше не подключен к такому количеству устройств — это чудо, сотворенное Богом», — прокомментировал отчим.

Токсиколог Сандро Бенитес отметил, что своевременная помощь сыграла ключевую роль в выживании мальчика. Эксперт также сообщил, что в это время года в регионе активно формируются новые ульи пчел и что такие нападения наблюдаются по всей Бразилии, особенно в связи с новым урожаем эвкалиптовых плантаций.

Ранее мужчина выжил после того, как его 240 раз укусили осы.