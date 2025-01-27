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Школьница из Москвы отдала мошенникам 38 млн рублей из семейного сейфа

В Москве девушка испугалась за родителей и отдала аферистам более 38 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Москве 16-летняя девушка отдала аферистам деньги из семейного сейфа. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, неизвестные попросили школьницу продиктовать код, который ей пришел от «Госуслуг». Позже аферисты пригрозили девушке, что ее отец может попасть за решетку, так как знают про него «все».

Якобы сотрудничая с правоохранителями, школьница достала из семейного сейфа десять миллионов рублей, $165 тыс. (более 16 млн рублей) и €115 тыс. (более 11 миллионов рублей). Ущерб составил более 38 миллионов рублей.

«Девушка сложила семейное богатство в рюкзак и передала его на улице незнакомцу с рыжей бородой. А вечером рассказала маме, как она спасла семью от неприятностей», – сообщается в публикации.

Старшие члены семьи обратились в полицию. На данный момент злоумышленников ищут.

Известно, что часть хранившихся в сейфе денег принадлежит подруге семьи. Номер, с которого мошенники звонили пострадавшей, до этого уже участвовал в похожей схеме.

Ранее в Туле пенсионер испугался за безопасность денег и отдал аферистам более 13 млн рублей.

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