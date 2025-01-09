Полиция задержала вооруженного мужчину на входе в конгресс США

В Вашингтоне мужчина попытался пронести в Капитолий мачете и три ножа

В Вашингтоне полицейские задержали мужчину, пытавшегося пронести холодное оружие в Капитолий. Об этом сообщается на странице полиции в социальной сети Х.

Злоумышленник, который намеревался пройти в Центр посетителей конгресса США (CVC), имел при себе мачете и три ножа.

Полиция арестовала мужчину и проводит расследование инцидента.

В настоящее время временно прекращен вход в северное крыло здания конгресса.

2 января у конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль.

6 ноября сообщалось, что в рюкзаке мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия в Вашингтоне, обнаружили две бутылки горючего вещества.

5 ноября сообщалось, что на территории Капитолия в Вашингтоне полицейские задержали мужчину, имевшего при себе ракетницу и горелку.

9 марта в Вашингтоне у Капитолия задержали мужчину с молотком.

Ранее в США сообщили о росте числа угроз в адрес членов конгресса.