В США сообщили о росте числа угроз в адрес членов Конгресса

В США растет число угроз в адрес членом Конгресса на фоне обострения международной обстановки, в частности, эскалации палестино-израильского конфликта, который привел к протестам в США. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на полицию Капитолия США.

«Число расследований угроз в адрес членов Конгресса снова выросло в 2023 году после спада в 2022 году… согласно недавно опубликованным данным, полиция Капитолия возбудила 8008 дел по оценке угроз (в адрес членов Конгресса – прим. ред.) в 2023 году, что более чем на 500 больше, чем в 2022 году», — говорится в сообщении.

Рост числа случаев угроз конгрессменам связан со всплеском протестов, вандализма и инцидентов с безопасностью в связи с войной Израиля и ХАМАС, которая заставила членов Конгресса беспокоиться о своей безопасности.

В середине января возле Белого дома десятки активистов собрались на акцию протеста после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Протестующие требуют от Соединенных Штатов остановить конфликты на Ближнем Востоке. Кроме того, добавился еще один призыв — «убрать руки прочь от Йемена». Многие активисты пришли с флагами Палестины и плакатами, они скандируют лозунги.

Ранее стало известно о расколе Европы из-за ударов США и Британии по Йемену.