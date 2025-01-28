За неделю заболеваемость ОРВИ в России выросла почти на 13%

В России с 20 по 26 января 647 тыс. человек заразились респираторными вирусными инфекциями, что на 12,9% превышает показатель прошлой недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Как отметило ведомство, рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в 49 регионах России.
«В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов (поражают слизистую оболочку носа)», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.
Там добавили, что в стране закрыли 48 школ и 23 детских дошкольных учреждения, чтобы не допустить распространения респираторных инфекций.
В ведомстве отдельно отметили, что на этом фоне заболеваемость COVID-19 падает.
Четыре дня назад в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского административного округа ввели масочный режим из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ местных жителей.
Ранее врач назвала главные ошибки в лечении простуды.