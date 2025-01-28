За неделю заболеваемость ОРВИ в России выросла почти на 13%

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России на 12,9%

В России с 20 по 26 января 647 тыс. человек заразились респираторными вирусными инфекциями, что на 12,9% превышает показатель прошлой недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как отметило ведомство, рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в 49 регионах России.

«В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов (поражают слизистую оболочку носа)», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Там добавили, что в стране закрыли 48 школ и 23 детских дошкольных учреждения, чтобы не допустить распространения респираторных инфекций.

В ведомстве отдельно отметили, что на этом фоне заболеваемость COVID-19 падает.

Четыре дня назад в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского административного округа ввели масочный режим из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ местных жителей.

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