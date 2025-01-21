Врач назвала главные ошибки в лечении простуды

Одной из главных ошибок при лечении простуды является самостоятельный прием антибиотиков, потому что на вирусные болезни такие препараты не действуют. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Помимо этого, к ошибкам она отнесла частое использование сосудосуживающих капель. По ее словам, это грозит развитием привыкания к ним. Врач также не советует пить и использовать для полоскания горла слишком горячие жидкости, а также есть чеснок, чтобы быстрее выздороветь.

«Если у человека нет заболеваний желудка, чеснок не навредит организму. Но рассчитывать, что с помощью него можно быстрее справиться с простудой, не стоит», — указала Чернышова.

Заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники № 2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров до этого говорил, что при вирусной инфекции необходимо много пить. Он отметил, что вода, в том числе с добавлением лимона и, при отсутствии аллергии, меда, клюквенный морс, легкий куриный бульон предотвратят обезвоживание и облегчат общее состояние.

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