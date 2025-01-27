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Жителей Краснодарского края предупредили об угрожающей опасности из-за штормов

МЧС: на Кубани объявили штормовое предупреждение на 27 января
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Toby Melville/Reuters

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в этот день местами на Кубани ожидаются сильный туман, а также гололед и изморось. Исключения составляют черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и муниципальное образование города Сочи.

Спасатели призвали местных жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Россиян попросили быть внимательными и осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части специалисты советуют по возможности использовать только надземные или подземные пешеходные переходы.

На прошлой неделе в Алтайском крае на жителей обрушились снежная буря, гром и молния. МЧС по краю объявило штормовое предупреждение. Некоторые трассы так замело, что видимость почти нулевая. Спасатели оказывают жителям помощь на дорогах, передал официальный Telegram-канал ведомства.

Синоптики объяснили, что причиной природных катаклизмов стали резкие перепады температур. В регионе сначала была плюсовая температура, а уже в ночь на 23 января нагрянули морозы до -25°C.

Ранее застрявшие в снежном плену автомобилисты на Ямале попали на видео.

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